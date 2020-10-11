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Мільярд з "ковідних" коштів
на дороги перейде лікарням

Мільярд з "ковідних" коштів на дороги перейде лікарням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 15:39

Мільярд з "ковідних" коштів на дороги перейде лікарням

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів постановив виділити з "ковідного" фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.

Дивися повний текст Мільярд з \"ковідних\" коштів на дороги перейде лікарням.
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