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Мільярд з "ковідних" коштів на дороги перейде лікарням
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:39
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів постановив виділити з "ковідного" фонду додаткові 895 мільйонів гривень на забезпечення киснем ліжкового фонду в лікарнях.
Дивися повний текст Мільярд з \"ковідних\" коштів на дороги перейде лікарням
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Додано: Чет 12 лис, 2020 15:39
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