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Аваков пропонує розширити підстави для застосування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:28
Пропонуємо до обговорення:
Відповідну пропозицію 11 листопада підтримав на своєму засіданні Кабінет міністрів.
Дивися повний текст Аваков пропонує розширити підстави для застосування електрошокерів (відео)
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:28
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