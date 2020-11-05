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Аваков пропонує розширити
підстави для застосування...

Аваков пропонує розширити підстави для застосування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:28

Аваков пропонує розширити підстави для застосування...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну пропозицію 11 листопада підтримав на своєму засіданні Кабінет міністрів.

Дивися повний текст Аваков пропонує розширити підстави для застосування електрошокерів (відео).
R2
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