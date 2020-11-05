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Аваков пропонує розширити
підстави для застосування...

Аваков пропонує розширити підстави для застосування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:28

Аваков пропонує розширити підстави для застосування...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідну пропозицію 11 листопада підтримав на своєму засіданні Кабінет міністрів.

Дивися повний текст Аваков пропонує розширити підстави для застосування електрошокерів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:28

Кто хочет подзарядиться?
malench13
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:36

Дайте обезьяне гранату.

Тут боишься чтобы малому в карман не подкинули наркоты при незаконной проверке (очистке карманов у подростков), а они еще хотят народ шокерами жарить если будет неповиновение божкам.
Очнитесь. У вас рыльце пухом заросло. Полициянтов через один пересадить надо за криминал который они творят. Набрали сельских двоечников и лоботрясов. Законов не знают, но в полицию лезут. В полиции должны работать юридически подкованные и образованные люди. А не периферия подзаборная.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:58

Re: Аваков пропонує розширити підстави для застосування...

Тогда разрешите и населению использовать "гуманные" средства в виде шокера для самозащиты....
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:37

Да, да, "сначала подчиняйтесь, потом обжалуйте". Слышали уже. Обжаловать в наших "судах", которые держат людей в СИЗО уже год без малейших доказательств? А тут, оказывается, можно абсолютно законно людей шокером пытать, и ничего за это не будет, бо Аваков расширил.
alt402
 
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