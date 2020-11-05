Відповідну пропозицію 11 листопада підтримав на своєму засіданні Кабінет міністрів.
Дивися повний текст Аваков пропонує розширити підстави для застосування електрошокерів (відео).
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:28
Аваков пропонує розширити підстави для застосування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков пропонує розширити підстави для застосування електрошокерів (відео).
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:36
Дайте обезьяне гранату.
Тут боишься чтобы малому в карман не подкинули наркоты при незаконной проверке (очистке карманов у подростков), а они еще хотят народ шокерами жарить если будет неповиновение божкам.
Очнитесь. У вас рыльце пухом заросло. Полициянтов через один пересадить надо за криминал который они творят. Набрали сельских двоечников и лоботрясов. Законов не знают, но в полицию лезут. В полиции должны работать юридически подкованные и образованные люди. А не периферия подзаборная.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:58
Re: Аваков пропонує розширити підстави для застосування...
Тогда разрешите и населению использовать "гуманные" средства в виде шокера для самозащиты....
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:37
Да, да, "сначала подчиняйтесь, потом обжалуйте". Слышали уже. Обжаловать в наших "судах", которые держат людей в СИЗО уже год без малейших доказательств? А тут, оказывается, можно абсолютно законно людей шокером пытать, и ничего за это не будет, бо Аваков расширил.
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