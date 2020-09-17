Тепер абоненти всіх мобільних операторів можуть скористатися eSIM від Київстар.
Дивися повний текст Київстар запустив послугу eSIM.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 16:31
Київстар запустив послугу eSIM
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Дивися повний текст Київстар запустив послугу eSIM.
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:25
Будет тотальная слежка за юзерами. При покупке телефона тебе впарят номер с паспортной идентификацией. Долой приватность.
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:36
Київстар своєю дурною політикою втратив дуже багато клієнтів, тому тепер намагаються будь якою ціною вернути.
Коли мені просто так підняли тариф на 50% то я перестав платити, кілька місяців присилали всякі пропозиції, зараз взагалі дали місяць без будь якої оплати.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 12 лис, 2020 21:23
agcsc Извинете, у Вас шапочка из фольги чуть сдвинулась. Будьте внимательны! Они нас облучают! (сарказм)
Додано: Чет 12 лис, 2020 21:29
unicdima Вы думаете Водафон или Лайф цены не повышали? Я, к примеру, от Водафона ушел за то, что они даже не дождались окончания предоплаченных мной месяцев. Вернули деньги за два месяца по дешевому тарифу и тут же списали по тарифу в четыре раза большему. Теперь я им плачу по 10грн в год что бы до меня могли дозвониться те, кто знает мой номер Водафон. И усё!!!
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