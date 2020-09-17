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Київстар запустив
послугу eSIM

Київстар запустив послугу eSIM
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:31

Київстар запустив послугу eSIM

Пропонуємо до обговорення:
Тепер абоненти всіх мобільних операторів можуть скористатися eSIM від Київстар.

Дивися повний текст Київстар запустив послугу eSIM.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 16:31

Молодці, розродились нарешті, та ще й безкоштовно.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:25

Будет тотальная слежка за юзерами. При покупке телефона тебе впарят номер с паспортной идентификацией. Долой приватность.
agcsc
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:36

  Rainbow написав:Молодці, розродились нарешті, та ще й безкоштовно.

Київстар своєю дурною політикою втратив дуже багато клієнтів, тому тепер намагаються будь якою ціною вернути.
Коли мені просто так підняли тариф на 50% то я перестав платити, кілька місяців присилали всякі пропозиції, зараз взагалі дали місяць без будь якої оплати. :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:23

agcsc Извинете, у Вас шапочка из фольги чуть сдвинулась. Будьте внимательны! Они нас облучают! (сарказм)
konsts1174
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:29

unicdima Вы думаете Водафон или Лайф цены не повышали? Я, к примеру, от Водафона ушел за то, что они даже не дождались окончания предоплаченных мной месяцев. Вернули деньги за два месяца по дешевому тарифу и тут же списали по тарифу в четыре раза большему. Теперь я им плачу по 10грн в год что бы до меня могли дозвониться те, кто знает мой номер Водафон. И усё!!!
konsts1174
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:48

  konsts1174 написав:agcsc Извинете, у Вас шапочка из фольги чуть сдвинулась. Будьте внимательны! Они нас облучают! (сарказм)

Смешно было бы прочесть ваш пост лет так через 15.
Зе-Чмо
p_a_l
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