RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середні ціни на квартири в
новобудовах Києва (огляд)

Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:21

Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд)

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні 2020 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва знизилася.

Дивися повний текст Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91171
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:21

ТІ що кажуть "житло не буде рости" - порівняйте ціни в статті з аналогічними у 2018-му. Коли долар був ті ж 28 грн. Тоді за ціною в 17-19 тис. можна було знайти досить непоганий ЖК в спальному районі (звісно без новомодних концепцій, та все ж).
І гляньте скільки ці ж квартири коштують зараз на вторинному ринку. Ок, якщо гроші лежали на депозиті. А якщо просто в валюті — то що ви виграли? ( стаття ) Якщо немає можливості — нічого не поробиш, але якщо просто просиділи на матраці ці два роки — то хто вам винний. І якщо вкладати зараз — то ще 2 роки чекати. І ризики також нікуди не дінуться. Саме тому і на котловані значно дешевше.
RomaI
 
Повідомлень: 22
З нами з: 15.06.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:55

  RomaI написав:ТІ що кажуть "житло не буде рости" - порівняйте ціни в статті з аналогічними у 2018-му. Коли долар був ті ж 28 грн. Тоді за ціною в 17-19 тис. можна було знайти досить непоганий ЖК в спальному районі (звісно без новомодних концепцій, та все ж).
І гляньте скільки ці ж квартири коштують зараз на вторинному ринку. Ок, якщо гроші лежали на депозиті. А якщо просто в валюті — то що ви виграли? ( стаття ) Якщо немає можливості — нічого не поробиш, але якщо просто просиділи на матраці ці два роки — то хто вам винний. І якщо вкладати зараз — то ще 2 роки чекати. І ризики також нікуди не дінуться. Саме тому і на котловані значно дешевше.

Неплохой ЖК в спальном р-не за 17-19 тыс. - это типа Укрбуда? И где сейчас эти так называемые инвесторы? Бегают на митинги, чтобы государство достроило за счет денег налогоплательнщиков.
Ragnar
 
Повідомлень: 451
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:54

Котлован + дешевизна=Большой риск:((((
rytton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 05.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:05

Re: Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд)

rytton написав:Котлован + дешевизна=Большой риск:((((
Кто не рискует, тот не пьет шампанского)))
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 118
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість квартир на "вторинці" Києва у жовтні (інфографіка)
R2 » Пон 09 лис, 2020 13:12
5 496
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 10:31
olexiy_ogryzko
Чи можуть за борги виселити з квартири - пояснення Мін'юсту 1, 2
R2 » Нед 08 лис, 2020 11:18
10 692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 08:47
GALeon
Пенсійний збір під час купівлі квартири – як повернути... 1, 2, 3
R2 » Чет 15 жов, 2020 13:36
24 1659
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 00:50
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.