У жовтні 2020 року середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва знизилася.
Дивися повний текст Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд).
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Додано: Чет 12 лис, 2020 17:21
Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд).
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:21
ТІ що кажуть "житло не буде рости" - порівняйте ціни в статті з аналогічними у 2018-му. Коли долар був ті ж 28 грн. Тоді за ціною в 17-19 тис. можна було знайти досить непоганий ЖК в спальному районі (звісно без новомодних концепцій, та все ж).
І гляньте скільки ці ж квартири коштують зараз на вторинному ринку. Ок, якщо гроші лежали на депозиті. А якщо просто в валюті — то що ви виграли? (
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:55
Неплохой ЖК в спальном р-не за 17-19 тыс. - это типа Укрбуда? И где сейчас эти так называемые инвесторы? Бегают на митинги, чтобы государство достроило за счет денег налогоплательнщиков.
Додано: Чет 12 лис, 2020 19:05
Re: Середні ціни на квартири в новобудовах Києва (огляд)
Кто не рискует, тот не пьет шампанского)))
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