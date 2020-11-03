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Ощадбанк знизив
ставки за іпотекою

Ощадбанк знизив ставки за іпотекою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 17:45

Ощадбанк знизив ставки за іпотекою

Пропонуємо до обговорення:
Зниження становить 0,5-2%.

Дивися повний текст Ощадбанк знизив ставки за іпотекою.
R2
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