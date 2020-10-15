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Перевантажені фури: За 10
місяців нарахували штрафів на...

Перевантажені фури: За 10 місяців нарахували штрафів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:12

Перевантажені фури: За 10 місяців нарахували штрафів на...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-жовтня цього року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили понад 590 тисяч транспортних засобів та нарахували майже 111 млн грн плати за перевантаження.

Дивися повний текст Перевантажені фури: За 10 місяців нарахували штрафів на 111 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 18:12

штрафи накладають, а як з їх оплатою? скільки сплатили добровільно? скільки примусово?
myko
 
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