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Перевантажені фури: За 10 місяців нарахували штрафів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 18:12
Пропонуємо до обговорення:
Протягом січня-жовтня цього року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили понад 590 тисяч транспортних засобів та нарахували майже 111 млн грн плати за перевантаження.
Дивися повний текст Перевантажені фури: За 10 місяців нарахували штрафів на 111 мільйонів
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R2
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Додано: Чет 12 лис, 2020 18:12
штрафи накладають, а як з їх оплатою? скільки сплатили добровільно? скільки примусово?
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myko
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