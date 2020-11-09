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В Україні представили пілотний
рейтинг постачальників...

В Україні представили пілотний рейтинг постачальників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:13

В Україні представили пілотний рейтинг постачальників...

Пропонуємо до обговорення:
Презентація пілотного рейтингу експертом DiXi Group Богданом Серебренніковим відбулася в онлайн-форматі.

Дивися повний текст В Україні представили пілотний рейтинг постачальників електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:13

Молодці. Це новий інструментарій, що допоможе насамперед зорієнтуватися невеликим непобутових споживачам та домогосподарствам й визначитися з постачальником енергоресурсів в умовах лібералізації енергоринків. Початок зроблено.
victor_logatskiy
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