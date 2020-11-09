Презентація пілотного рейтингу експертом DiXi Group Богданом Серебренніковим відбулася в онлайн-форматі.
Дивися повний текст В Україні представили пілотний рейтинг постачальників електроенергії.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:13
В Україні представили пілотний рейтинг постачальників...
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Дивися повний текст В Україні представили пілотний рейтинг постачальників електроенергії.
Додано: Чет 12 лис, 2020 21:13
Молодці. Це новий інструментарій, що допоможе насамперед зорієнтуватися невеликим непобутових споживачам та домогосподарствам й визначитися з постачальником енергоресурсів в умовах лібералізації енергоринків. Початок зроблено.
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