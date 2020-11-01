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"Мертві душі" відбирають у
України по 50-100 млрд...

"Мертві душі" відбирають у України по 50-100 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:28

"Мертві душі" відбирають у України по 50-100 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Майбутній запуск єдиного реєстру осіб, які отримують соціальну допомогу, дозволить Україні економити 50-100 млрд гривень в рік.

Дивися повний текст \"Мертві душі\" відбирають у України по 50-100 млрд гривень на рік – Федоров.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 21:28

Страна идеального воровства.Воруют отовсюду,даже из пенсионного фонда.
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