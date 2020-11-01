Майбутній запуск єдиного реєстру осіб, які отримують соціальну допомогу, дозволить Україні економити 50-100 млрд гривень в рік.
Дивися повний текст \"Мертві душі\" відбирають у України по 50-100 млрд гривень на рік – Федоров.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:28
"Мертві душі" відбирають у України по 50-100 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Мертві душі\" відбирають у України по 50-100 млрд гривень на рік – Федоров.
Додано: Чет 12 лис, 2020 21:28
Страна идеального воровства.Воруют отовсюду,даже из пенсионного фонда.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:30
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:05
Про які такі "мертві душі" чеше цей малоповажний пан?
У нас ось так просто можна відкрити банківський рахунок на "мертву душу" та його обслуговувати?
А не час розібратись чиї були ті "душі" та витребувати все до останньої копійчини?
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