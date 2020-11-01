Майбутній запуск єдиного реєстру осіб, які отримують соціальну допомогу, дозволить Україні економити 50-100 млрд гривень в рік.
Дивися повний текст \"Мертві душі\" відбирають у України по 50-100 млрд гривень на рік – Федоров.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 21:28
"Мертві душі" відбирають у України по 50-100 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Мертві душі\" відбирають у України по 50-100 млрд гривень на рік – Федоров.
Додано: Чет 12 лис, 2020 21:28
Страна идеального воровства.Воруют отовсюду,даже из пенсионного фонда.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:30
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:05
Про які такі "мертві душі" чеше цей малоповажний пан?
У нас ось так просто можна відкрити банківський рахунок на "мертву душу" та його обслуговувати?
А не час розібратись чиї були ті "душі" та витребувати все до останньої копійчини?
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:10
Re:
Что там мертвые, здесь и живые не хуже себя чувствуют. Получают субсидию 15К в сезон, муж заграницей, она дома отдыхает. Машину купили новую. В Украине давно новейший коммунизм.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:59
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:12
Я так понял цифра в 50-100 взята из справочника стеля? Если есть данные по мертвым душам, то почему никто не пресекает? А если данных нет - то откуда сумма?
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:33
Не обязательно мертвые с живими не хуже получается. В одной из областей начальница областного фонда организовала премирование всех сотрудников по области с обязательным возвратом 70% через доверенных людей назад. Чтобы вы понимали до одного лимона приезжало в месяц назад. Сейчас эту схему пару месяцев как мильтоны схлопнули, но сколько ещё всяких схем в словянской голове родится один бог знает.
Кстати при нормальном интересе счета в банке на нужные доки тоже открываются.
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