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Уряд скасував обмеження щодо зарплат керівництву УЗ,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:07
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів своїми розпорядженнями скасував обмеження щодо розміру заробітної плати керівництву та членам наглядових рад "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" та Адміністрації морських портів України.
Дивися повний текст Уряд скасував обмеження щодо зарплат керівництву УЗ, \"Борисполя\" і Адміністрації морпортів
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:07
О каких зарплатах рководителя может идти речь если предприятие приносит убытки.Страна абсурдов.
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