RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд скасував обмеження щодо
зарплат керівництву УЗ,...

Уряд скасував обмеження щодо зарплат керівництву УЗ,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:07

Уряд скасував обмеження щодо зарплат керівництву УЗ,...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів своїми розпорядженнями скасував обмеження щодо розміру заробітної плати керівництву та членам наглядових рад "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" та Адміністрації морських портів України.

Дивися повний текст Уряд скасував обмеження щодо зарплат керівництву УЗ, \"Борисполя\" і Адміністрації морпортів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91174
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:07

О каких зарплатах рководителя может идти речь если предприятие приносит убытки.Страна абсурдов.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді розблокували розгляд законопроекту Разумкова щодо...
R2 » Сер 11 лис, 2020 18:30
1 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 18:30
EKO
Оплатять громадянам комуналку за чотири місяці: уряд...
R2 » Нед 08 лис, 2020 08:55
3 347
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лис, 2020 18:14
Scotch
Мінфін підтримує ідею щодо зміни підходів в...
R2 » П'ят 06 лис, 2020 09:30
4 276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 14:23
eduard_k

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90778)
12.11.2020 22:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.