Якщо рішення ухвалять на найближчому засіданні Кабміну, то обмеження вже можуть вступити в дію на 14 і 15 листопада.
Дивися повний текст Україна готується до карантину вихідного дня: що буде працювати.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:02
Україна готується до карантину вихідного дня: що буде...
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Дивися повний текст Україна готується до карантину вихідного дня: що буде працювати.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:02
Идиоты. Вместо того, чтобы контролировать выполнение правил и законов, придумывают де*** ограничения, которые только вредят. В Ашане что короны нет, а только в Эпицентре есть? Нет чтобы отвлечь полицию от покатушек на новых авто и спасению котиков и привлечь для контроля правил ношения масок, они придумали - все запретить. А в каждой переполненной маршрутке едет по 2-3 де***, которым наплевать на окружающих. И не водитель должен нести ответственность за соблюдение правил пассажирами, а государство, в лице тех миленьких полицейских. И в метро нужно не в носу ковыряться, а смотреть на мониторы и быть на перроне, чтобы каждому де*** успеть выписать штраф. Никогда еще запреты не решали проблему. И сейчас не решат. Люди останутся без средств, предприятия терпят убытки, а де*** без масок как ходили, так и будут ходить и распространять инфекцию. Понятно, что маски - не панацея от короны. Но хотя бы разные простуды можно предотвратить.
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