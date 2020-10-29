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Росія ввела санкції проти
двох країн Євросоюзу

Росія ввела санкції проти двох країн Євросоюзу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:30

Росія ввела санкції проти двох країн Євросоюзу

Пропонуємо до обговорення:
Про це, як повідомляє "Інтерфакс", заявив 12 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Дивися повний текст Росія ввела санкції проти двох країн Євросоюзу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:30

видного оппозиционера
А почему не одиозного?
Или соросятники одиозными не бывают?
p_a_l
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