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У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний...
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53
Пропонуємо до обговорення:
У 11 населених пунктах через критичні борги досі повністю або частково заблокований старт опалювального сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз".
Дивися повний текст У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний сезон через борги
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R2
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53
Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами. Загнали людей в рабство, требуете с них денег а получите восстание рабов. В интернете есть инфа что вышки 5G жгут, про 5G не скажу ничего но про то что кочегарки пора взрывать стоит подумать...Мы в ЕС и рынок идем? Тогда где альтернативные поставщики тепла? Нету ..тогда разрешите отключаться от ЦО.
Що нельзя? А тогда Петя и Вова вы нас не к рынку и ЕС ведете а в феодально-олигархическое рабство загоняете..
PS В Латвии в теплосетям разрешено подключать приватные кочегарки.. и можно выбирать у кого покупать тепло(и путин на них не напал странно правда и МВФ не говорила ничего).. Почему у нас про это и речи нет? На Московии есть нефть у нас вместо нефти рабы ЦО. ...
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Джон
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:59
Джон написав:
Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами.
Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
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_hunter
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:33
_hunter написав:
Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
ага ОСББ... и отключение ДОМА. Только вот если дом не ОСББ. а таких домов более 80% а еще а таком доме живет пара/десяток пильговиков которым на все плевать? Так что запрет на отключение КВАРТИР а не дома от отопления есть. В неновострое создать ОСББ пол проблемы.. проблема еще его снять с баланса ЖЕК-ка и получить документы. Если дом в нормальном состоянии то это просто доильная корова. Ремонтировать ничего не надо только деньги считай каждый месяц от "обслуживания и ремонта"((.
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Джон
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