У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний...

Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53

Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами. Загнали людей в рабство, требуете с них денег а получите восстание рабов. В интернете есть инфа что вышки 5G жгут, про 5G не скажу ничего но про то что кочегарки пора взрывать стоит подумать...Мы в ЕС и рынок идем? Тогда где альтернативные поставщики тепла? Нету ..тогда разрешите отключаться от ЦО.

Що нельзя? А тогда Петя и Вова вы нас не к рынку и ЕС ведете а в феодально-олигархическое рабство загоняете..

PS В Латвии в теплосетям разрешено подключать приватные кочегарки.. и можно выбирать у кого покупать тепло(и путин на них не напал странно правда и МВФ не говорила ничего).. Почему у нас про это и речи нет? На Московии есть нефть у нас вместо нефти рабы ЦО. ...