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У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний...
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53
Пропонуємо до обговорення:
У 11 населених пунктах через критичні борги досі повністю або частково заблокований старт опалювального сезону. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз".
Дивися повний текст У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний сезон через борги
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R2
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:53
Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами. Загнали людей в рабство, требуете с них денег а получите восстание рабов. В интернете есть инфа что вышки 5G жгут, про 5G не скажу ничего но про то что кочегарки пора взрывать стоит подумать...Мы в ЕС и рынок идем? Тогда где альтернативные поставщики тепла? Нету ..тогда разрешите отключаться от ЦО.
Що нельзя? А тогда Петя и Вова вы нас не к рынку и ЕС ведете а в феодально-олигархическое рабство загоняете..
PS В Латвии в теплосетям разрешено подключать приватные кочегарки.. и можно выбирать у кого покупать тепло(и путин на них не напал странно правда и МВФ не говорила ничего).. Почему у нас про это и речи нет? На Московии есть нефть у нас вместо нефти рабы ЦО. ...
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Джон
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:59
Джон написав:
Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами.
Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
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_hunter
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:33
_hunter написав:
Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
ага ОСББ... и отключение ДОМА. Только вот если дом не ОСББ. а таких домов более 80% а еще а таком доме живет пара/десяток пильговиков которым на все плевать? Так что запрет на отключение КВАРТИР а не дома от отопления есть. В неновострое создать ОСББ пол проблемы.. проблема еще его снять с баланса ЖЕК-ка и получить документы. Если дом в нормальном состоянии то это просто доильная корова. Ремонтировать ничего не надо только деньги считай каждый месяц от "обслуживания и ремонта"((.
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Джон
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:14
Джон
квартира без автономного отопления - обуза, с которой ничего не сделать, даже продать за вменяемые деньги, даже за взятки нельзя поставить автономку(а газовую теперь вообще не поставить в доме выше 3 этажей).
Выход только в переезде в частный дом и новый жилой фонд, а старый с долгами пускай колобев с ахметовым себе забирает за долги и делает что хочет.
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censerus
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:32
Джон написав: _hunter написав:
Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
ага ОСББ... и отключение ДОМА. Только вот если дом не ОСББ. а таких домов более 80%
а еще а таком доме живет пара/десяток пильговиков которым на все плевать?
Так что запрет на отключение КВАРТИР а не дома от отопления есть. В неновострое создать ОСББ пол проблемы.. проблема еще его снять с баланса ЖЕК-ка и получить документы.
Если дом в нормальном состоянии то это просто доильная корова. Ремонтировать ничего не надо только деньги считай каждый месяц от "обслуживания и ремонта"((.
Ну так пора создавать. Или чего ждем? -- второго пришествия и личного обращения "пора!"?..
Так а кто с этими пильговиками разбираться должен? -- вы еще скажите, что тараканов у вас в квартире лично президент травить должен...
В некоторых хитрозадых ЖЕКах -- да, проблема. Но вполне решаемая.
>>> Так что запрет на отключение КВАРТИР а не дома от отопления есть.
Естественно: никто не обязан отапливать особо экономных экономистов.
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_hunter
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:07
_hunter написав:
Так а кто с этими пильговиками разбираться должен? -- вы еще скажите, что тараканов у вас в квартире лично президент травить должен...
Дурь то не говорите... у меня тараканов нет. ОСББ есть.. второй год с ЖЕК-ом судимся за передачу документов и снятие с баланса. Документы видите ли были "потеряны" при укрупнении. Тогда было больше ЖЕК и наш старый расформировали. А денег на восстановление у них как бы нет.
_hunter написав:
Так а кто с этими пильговиками разбираться должен?
Государство их породило. Как вы предлагаете "разобраться" как с Троцким методом ледоруба? Для отключения ЦО надо провести общие сборы, а что там проведешь если 30% льготников а еше 20+% сдает квартиры квартирантам и им пофиг все? Надо льготы отменить а вместо этого ввести выплаты денег. Платиш как все но тебе в виде компенсации какая то сумма идет на счет. И вот тогда у них будет заинтересованность экономить. Меньше тратишь больше остаеться. Но это вопрос к "Слугам-чего-то-там" а не ко мне. Монетизация пильг нужна.
censerus написав:
Выход только в переезде в частный дом и новый жилой фонд,
С частным домом согласен ... но новый фонд спорный вопрос. У меня дом средины 90-х построен с хорошего кирпича частной фирмой а не "стройбатом" да разводка отопления и планировка еще совковая частично но увы.. на новостройку я бы менять точно не стал, с ее бетонным каркасом и перегородками в керамоблок.
Конечно панельный совкострой или хрущевки то там да продавать и бежать.
............
У нас совок был и остался. Все колхозное. Хорошо если в доме 50-70% вменяемых активных жильцов. А если их 50+%? Все остальные становятся их заложниками..и ничего не сделать. Они не платят за вывоз мусора например но срут ого го как еще.. но комаания что мусор вывозит вывозит его за деньги. Решили просто .. подняли тариф. Теперь я и часть жильуов платит вот за таких "ветеранов-всех-войн и ударников - чего - то там, заслуженных - где-то -там".
Востаннє редагувалось Джон
в П'ят 13 лис, 2020 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Джон
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:13
_hunter написав: Джон написав:
Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами.
Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
Не пиши чушь, отключиться осбб может, если все 100% собственников дадут согласие. А там прлживает овер 50% бабушки с субсидиями и им похрег
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GALeon
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:16
GALeon написав:
Не пиши чушь, отключиться осбб может, если все 100% собственников дадут согласие. А там прлживает овер 50% бабушки с субсидиями и им похрег
Вот жалко что только 1+ поставить можно. Как говориться правы на 100%.
GALeon написав:
А там прлживает овер 50% бабушки с субсидиями и им похрег
Этой бабушке надо субсидию монетизировать. Все что за нее государство доплачивает.. всю ту сумму надо кидать ей на ее банковскую карточку. И пояснить чем больше она сэкономит, чем больше ей на карточке денег на хлебушек останется. А еще помочь с беспроцентным кредитом а некоторым и за счет соцвыплат переключиться на автономное отопление и теплую воду. Тогда они будут ЗА. Но это решает государство а не жильцы дома.
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Джон
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:22
Джон написав: _hunter написав:
Так а кто с этими пильговиками разбираться должен? -- вы еще скажите, что тараканов у вас в квартире лично президент травить должен...
Дурь то не говорите... у меня тараканов нет. ОСББ есть.. второй год с ЖЕК-ом судимся за передачу документов и снятие с баланса. Документы видите ли были "потеряны" при укрупнении. Тогда было больше ЖЕК и наш старый расформировали. А денег на восстановление у них как бы нет.
_hunter написав:
Так а кто с этими пильговиками разбираться должен?
Государство их породило. Как вы предлагаете "разобраться" как с Троцким методом ледоруба? Для отключения ЦО надо провести общие сборы, а что там проведешь если 30% льготников а еше 20+% сдает квартиры квартирантам и им пофиг все? Надо льготы отменить а вместо этого ввести выплаты денег. Платиш как все но тебе в виде компенсации какая то сумма идет на счет. И вот тогда у них будет заинтересованность экономить. Меньше тратишь больше остаеться. Но это вопрос к "Слугам-чего-то-там" а не ко мне. Монетизация пильг нужна.
censerus написав:
Выход только в переезде в частный дом и новый жилой фонд,
С частным домом согласен ... но новый фонд спорный вопрос. У меня дом средины 90-х построен с хорошего кирпича частной фирмой а не "стройбатом" да разводка отопления и планировка еще совковая частично но увы.. на новостройку я бы менять точно не стал, с ее бетонным каркасом и перегородками в керамоблок.
Конечно панельный совкострой или хрущевки то там да продавать и бежать.
............
У нас совок был и остался. Все колхозное. Хорошо если в доме 50-70% вменяемых активных жильцов. А если их 50+%? Все остальные становятся их заложниками..и ничего не сделать. Они не платят за вывоз мусора например но срут ого го как еще.. но комаания что мусор вывозит вывозит его за деньги. Решили просто .. подняли тариф. Теперь я и часть жильуов платит вот за таких "ветеранов-всех-войн и ударников - чего - то там, заслуженных - где-то -там".
Субсидии и так налом сейчас аыплачивают
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GALeon
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