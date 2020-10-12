У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний...

Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:07

_hunter написав: Так а кто с этими пильговиками разбираться должен? -- вы еще скажите, что тараканов у вас в квартире лично президент травить должен... Так а кто с этими пильговиками разбираться должен? -- вы еще скажите, что тараканов у вас в квартире лично президент травить должен...

_hunter написав: Так а кто с этими пильговиками разбираться должен? Так а кто с этими пильговиками разбираться должен?

censerus написав: Выход только в переезде в частный дом и новый жилой фонд, Выход только в переезде в частный дом и новый жилой фонд,

Дурь то не говорите... у меня тараканов нет. ОСББ есть.. второй год с ЖЕК-ом судимся за передачу документов и снятие с баланса. Документы видите ли были "потеряны" при укрупнении. Тогда было больше ЖЕК и наш старый расформировали. А денег на восстановление у них как бы нет.Государство их породило. Как вы предлагаете "разобраться" как с Троцким методом ледоруба? Для отключения ЦО надо провести общие сборы, а что там проведешь если 30% льготников а еше 20+% сдает квартиры квартирантам и им пофиг все? Надо льготы отменить а вместо этого ввести выплаты денег. Платиш как все но тебе в виде компенсации какая то сумма идет на счет. И вот тогда у них будет заинтересованность экономить. Меньше тратишь больше остаеться. Но это вопрос к "Слугам-чего-то-там" а не ко мне. Монетизация пильг нужна.С частным домом согласен ... но новый фонд спорный вопрос. У меня дом средины 90-х построен с хорошего кирпича частной фирмой а не "стройбатом" да разводка отопления и планировка еще совковая частично но увы.. на новостройку я бы менять точно не стал, с ее бетонным каркасом и перегородками в керамоблок.Конечно панельный совкострой или хрущевки то там да продавать и бежать.............У нас совок был и остался. Все колхозное. Хорошо если в доме 50-70% вменяемых активных жильцов. А если их 50+%? Все остальные становятся их заложниками..и ничего не сделать. Они не платят за вывоз мусора например но срут ого го как еще.. но комаания что мусор вывозит вывозит его за деньги. Решили просто .. подняли тариф. Теперь я и часть жильуов платит вот за таких "ветеранов-всех-войн и ударников - чего - то там, заслуженных - где-то -там".