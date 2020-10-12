RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У 11 населених пунктах досі
не розпочався опалювальний...

У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:24

Re: У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний..

  GALeon написав:Субсидии и так налом сейчас аыплачивают
Субсидия.. а я про льготу говорю. У меня сосед чернобылец у него 50% льгота. В платежке так и указано цена а потом снижка из за льготы.
Джон
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:38

  GALeon написав:
_hunter написав:
  Джон написав:Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами.

Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
Не пиши чушь, отключиться осбб может, если все 100% собственников дадут согласие. А там прлживает овер 50% бабушки с субсидиями и им похрег

Ну так продавай квартиру бабушке и покупай в доме без бабушек. В троллейбусе тоже нельзя пользоваться индивидуальными условиями разгона и комфорта и как-то ни у кого это вопросов не вызывает: хочешь ехать быстрее - покупаешь ланос и едешь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2053
З нами з: 06.08.19
Подякував: 525 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 02:18

Re: У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний..

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну так продавай квартиру бабушке и покупай в доме без бабушек
Ну наконец то .. а то ж мы то этого и не знали.
Джон
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Опалювальний сезон: два міста поки що не підключають до... 1, 2
R2 » Вів 27 жов, 2020 16:17
14 630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 17:25
Тракторист
Опалювальний сезон за новими правилами: як платити і що...
R2 » Пон 19 жов, 2020 11:20
3 875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 жов, 2020 11:52
muznikolaj02
У Зеленського пояснили, чому Україна досі не отримала...
R2 » Пон 12 жов, 2020 10:34
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 жов, 2020 10:34
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17523)
13.11.2020 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.