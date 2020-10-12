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У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:24
GALeon написав:
Субсидии и так налом сейчас аыплачивают
Субсидия.. а я про льготу говорю. У меня сосед чернобылец у него 50% льгота. В платежке так и указано цена а потом снижка из за льготы.
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Джон
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:38
GALeon написав: _hunter написав: Джон написав:
Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами.
Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
Не пиши чушь, отключиться осбб может, если все 100% собственников дадут согласие. А там прлживает овер 50% бабушки с субсидиями и им похрег
Ну так продавай квартиру бабушке и покупай в доме без бабушек. В троллейбусе тоже нельзя пользоваться индивидуальными условиями разгона и комфорта и как-то ни у кого это вопросов не вызывает: хочешь ехать быстрее - покупаешь ланос и едешь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Суб 14 лис, 2020 02:18
vitaliy_berdinskikh написав:
Ну так продавай квартиру бабушке и покупай в доме без бабушек
Ну наконец то .. а то ж мы то этого и не знали.
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Джон
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