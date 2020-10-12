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У 11 населених пунктах досі
не розпочався опалювальний...

У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:24

Re: У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний..

  GALeon написав:Субсидии и так налом сейчас аыплачивают
Субсидия.. а я про льготу говорю. У меня сосед чернобылец у него 50% льгота. В платежке так и указано цена а потом снижка из за льготы.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:38

  GALeon написав:
_hunter написав:
  Джон написав:Да отмените запрет на отключение от ЦО... зачем издеваться над людьми.. ну не нужно оно им. И вам не будет проблем с долгами.

Этого запрета уже давно нет: ОСББ принимает решение об отключении и, собственно, все -- дом самоотключается.
Не пиши чушь, отключиться осбб может, если все 100% собственников дадут согласие. А там прлживает овер 50% бабушки с субсидиями и им похрег

Ну так продавай квартиру бабушке и покупай в доме без бабушек. В троллейбусе тоже нельзя пользоваться индивидуальными условиями разгона и комфорта и как-то ни у кого это вопросов не вызывает: хочешь ехать быстрее - покупаешь ланос и едешь.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 02:18

Re: У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний..

  vitaliy_berdinskikh написав:Ну так продавай квартиру бабушке и покупай в доме без бабушек
Ну наконец то .. а то ж мы то этого и не знали.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 09:26

  Джон написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ну так продавай квартиру бабушке и покупай в доме без бабушек
Ну наконец то .. а то ж мы то этого и не знали.

95% населения этого не знаю и ноют что им отопление не такое: то рано включили, то поздно
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 09:34

Re: У 11 населених пунктах досі не розпочався опалювальний..

vitaliy_berdinskikh написав:
  Джон написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Ну так продавай квартиру бабушке и покупай в доме без бабушек
Ну наконец то .. а то ж мы то этого и не знали.

95% населения этого не знаю и ноют что им отопление не такое: то рано включили, то поздно
Поэтому проще перестать платить, чтобы весь дом/нас.пункт отключили, а затем на автономку перейти)
Востаннє редагувалось GALeon в Суб 14 лис, 2020 10:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:26

  Джон написав:
  GALeon написав:Субсидии и так налом сейчас аыплачивают
Субсидия.. а я про льготу говорю. У меня сосед чернобылец у него 50% льгота. В платежке так и указано цена а потом снижка из за льготы.

Вы когда платежку соседа смотрели, год назад? К вашему сведению, монетизация льгот в Украине идет уже больше года и ваш сосед чернобылец, уверен, давно уже получает эти деньги на свою банковскую карточку, ну а если ленивый, то на счет в Ощадбанке, откуда автоматом деньги списываются пропорционально на все счета.

З 1 жовтня 2019 року в Україні запроваджена монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер пільговики можуть отримати кошти у готівковій чи безготівковій формі.
Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу – без урахування пільг.
...

https://www.kmu.gov.ua/news/vidpovidi-n ... lg-na-zhkp

БЕЗГОТІВКОВА МОНЕТИЗАЦІЯ СУБСИДІЙ ТА ПІЛЬГ
...
Уповноваженими банками для виплати житлових субсидій/пільг у грошовій готівковій формі є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року №1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., №39, ст. 1762; 2016 р., №79, ст. 2636).
...
Щомісячно комунальні підприємства надають Ощадбанку дані щодо обсягів спожитих комунальних послуг кожним субсидіантом/пільговиком. На підставі цієї інформації Ощадбанк перераховує кошти за субсидією/пільгою комунальним підприємствам.
Якщо комунальне підприємство не уклало договір з Ощадбанком або не надало Ощадбанку інформацію щодо заборгованості, кошти за послуги підприємству перераховано не буде.
Якщо субсидії/пільги не вистачило на покриття всіх рахунків від комунальних підприємств, то непокритий залишок сплачується субсидіантом/пільговиком самостійно будь яким зручним способом.
Якщо після оплати всіх комунальних рахунків, що відображені в особистому кабінеті субсидіанта/пільговика, є залишок від нарахованої субсидії/пільги, вона залишається для сплати комунальних послуг на наступні місяці.
Якщо субсидіант/пільговик сплатив усі рахунки самостійно в повному обсязі, не дочекавшись перерахувань Ощадбанком субсидії/пільги на рахунки комунальних підприємств, то нарахована субсидія/пільга зберігається в особистому кабінеті субсидіанта/пільговика та буде врахована при оплаті комунальних рахунків у наступні місяці.
...

https://www.oschadbank.ua/ua/sd
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