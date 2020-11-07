Американська система Virgin Hyperloop випробувала свою надшвидкісну транспортну технологію перевізши перших пасажирів.
Дивися повний текст Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото).
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:07
Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
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Дивися повний текст Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото).
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:08
Цікаво що робитимуть люди, якщо цей контейнер зупиниться у середині труби десь між кінцевими станціями між якими кілометрів з 200 та чи надовго в них вистачить там кисню.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:56
Re: Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
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