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Hyperloop здійснив першу
поїздку з пасажирами (фото)

Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:07

Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Американська система Virgin Hyperloop випробувала свою надшвидкісну транспортну технологію перевізши перших пасажирів.

Дивися повний текст Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:08

Цікаво що робитимуть люди, якщо цей контейнер зупиниться у середині труби десь між кінцевими станціями між якими кілометрів з 200 та чи надовго в них вистачить там кисню.
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:56

Re: Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)

  silver_arrow_ua написав:Цікаво що робитимуть люди
Молитися будуть.. а що ще робити.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:46

  silver_arrow_ua написав:Цікаво що робитимуть люди, якщо цей контейнер зупиниться у середині труби десь між кінцевими станціями між якими кілометрів з 200 та чи надовго в них вистачить там кисню.

Форточку откроют. Неужели вы думаете, что решения в таких ситуация не предусмотрены?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:07

меня другое смущает - если он движется в вакууме, то нафига такие зализанные формы у этого пепелаца? Квадратиш, практиш, гут! )))
RomanTik
 
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