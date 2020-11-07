Американська система Virgin Hyperloop випробувала свою надшвидкісну транспортну технологію перевізши перших пасажирів.
Дивися повний текст Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото).
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:07
Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото).
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:08
Цікаво що робитимуть люди, якщо цей контейнер зупиниться у середині труби десь між кінцевими станціями між якими кілометрів з 200 та чи надовго в них вистачить там кисню.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 11:56
Re: Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:46
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:07
меня другое смущает - если он движется в вакууме, то нафига такие зализанные формы у этого пепелаца? Квадратиш, практиш, гут! )))
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:24
Re: Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
Может, квадратные трубы делать не умеют?
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:35
Dikoy и как квадратная или круглая труба влияют на обтекаемые формы передней и задней части?
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:57
Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:00
Оскільки "вагон" рухається у трубі з умовним вакуумом, то відкриття кватирки допоможе так само, як відкриття дверей у літаку у випадку поломки кисневого обладнання
Додано: Суб 14 лис, 2020 02:24
Re: Hyperloop здійснив першу поїздку з пасажирами (фото)
Омельян ау ... и где твой гипертул из Жмеринки в Шепетовку??)) И неопланы?
то есть сократит срок мучений)). Зачем долго мучиться .. открыл квартирку и фсе..Надо еще бы молоточок как в автобусе повесить и написать - в случае аварии разбить стекло молотком)).
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