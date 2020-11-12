Про це повідомляє місцеве видання 18000.
Дивися повний текст Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:10
Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:10
Отказались выполнять бессмысленное действие ради действия и правильно сделали.
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