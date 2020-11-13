RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Черкаси відмовилися запроваджувати
карантин вихідного дня

Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:10

Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє місцеве видання 18000.

Дивися повний текст Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91187
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 12:10

Отказались выполнять бессмысленное действие ради действия и правильно сделали.
avk
 
Повідомлень: 826
З нами з: 20.03.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 20:39

Re: Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дн

"У нас нет выходных": Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы не вводить локдаун



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/11/13/7273497/
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 02:15

Re: Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дн

Наймите докторов из Китая .. и кислородные концентраторы.. если так свербит что то делать, а что делать не знаете. Растрат меньше чем от этих бредокарантинов, а пользы больше.
Джон
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль про відмову міст посилювати карантин: мери не...
R2 » Суб 14 лис, 2020 03:05
0 13
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 03:05
R2
Культура та готелі втратять 50% доходів через карантин...
R2 » П'ят 13 лис, 2020 13:23
1 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 13:23
vlinev2
Україна готується до карантину вихідного дня: що буде...
R2 » П'ят 13 лис, 2020 10:02
2 160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 11:32
ALexxxS

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17523)
13.11.2020 23:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.