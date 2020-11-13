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Кабмін за гроші ЄБРР планує
підготувати до продажу...

Кабмін за гроші ЄБРР планує підготувати до продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:03

Кабмін за гроші ЄБРР планує підготувати до продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії з питань міжінституційних відносин і прогнозування Марош Шефчович.

Дивися повний текст Кабмін за гроші ЄБРР планує підготувати до продажу родовища корисних копалин.
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И какая часть добавленной стоимости достанется Украине в глобальных конкурентоспособных производственных цепочках добавленной стоимости в Европе после приватизации месторождений стратегического сырья? Мощноти по переработке сырья где будут?
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