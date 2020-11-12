RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Культура та готелі втратять
50% доходів через карантин...

Культура та готелі втратять 50% доходів через карантин...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:23

Культура та готелі втратять 50% доходів через карантин...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що доходи сфери культури та готельного бізнесу внаслідок карантину вихідного дня скоротяться на 50%.

Дивися повний текст Культура та готелі втратять 50% доходів через карантин вихідного дня – Ткаченко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91178
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:23

Та ладно.
Вы просто не понимаете как это всё работает:
ЗеляоОтремонтирует еще 50 км дороги Киев - Ростов и проблемы сферы культуры и гостиничного бизнеса будут незамедлительно решены.
vlinev2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 08.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Черкаси відмовилися запроваджувати карантин вихідного дня
R2 » П'ят 13 лис, 2020 12:10
1 34
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 12:10
avk
В Україні впровадили карантин вихідного дня 1, 2
R2 » Сер 11 лис, 2020 16:24
13 875
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 09:47
_hunter
Імпортери скорочують купівлю валюти через посилення...
R2 » Чет 12 лис, 2020 16:38
2 172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 16:42
nsdapzp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90791)
13.11.2020 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.