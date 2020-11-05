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Чому гарантована сума відшкодування
має бути обмеженою -...

Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:27

Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...

Пропонуємо до обговорення:
У світових системах гарантування депозитів переважає практика не гарантувати 100% відшкодування вкладу без обмеження по сумі.

Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:28

Спасибо за "новость", Кэп!
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