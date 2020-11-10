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Чому гарантована сума відшкодування
має бути обмеженою -...

Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:27

Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...

Пропонуємо до обговорення:
У світових системах гарантування депозитів переважає практика не гарантувати 100% відшкодування вкладу без обмеження по сумі.

Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:28

Спасибо за "новость", Кэп!
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:26

В Україні вклади 98% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн (максимальну суму відшкодування), а тому повністю підпадають під гарантії Фонду


Власне тому їх і 98% таких бо вони підпадають під гарантії, в наших реаліях розміщувати депозит в банку це вже певний ризик, а розміщувати депозит на суму вищу за гарантії це не просто ризик а нерозумна байдужість.
nighthawk5
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