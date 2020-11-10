У світових системах гарантування депозитів переважає практика не гарантувати 100% відшкодування вкладу без обмеження по сумі.
Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:27
Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:26
Власне тому їх і 98% таких бо вони підпадають під гарантії, в наших реаліях розміщувати депозит в банку це вже певний ризик, а розміщувати депозит на суму вищу за гарантії це не просто ризик а нерозумна байдужість.
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