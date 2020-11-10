У світових системах гарантування депозитів переважає практика не гарантувати 100% відшкодування вкладу без обмеження по сумі.
Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:27
Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:26
Власне тому їх і 98% таких бо вони підпадають під гарантії, в наших реаліях розміщувати депозит в банку це вже певний ризик, а розміщувати депозит на суму вищу за гарантії це не просто ризик а нерозумна байдужість.
Додано: Суб 14 лис, 2020 13:18
Re: Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -
Вот это да!!!!!!!! Сравнили Гаранта в Европе и Америке с Украиной. Чтобы будущий вкладчик определил профессиональные качества сотрудников банка перед тем как отдаст банку деньги. Не определит - Во первых нет у вкладчика критериев для подобного определения, во вторых нет у вкладчика образования для подобного определения. В Украине на сегодня есть два времени, по примеру летнее - зимнее, это до Майдана и после Майдана. По мнению Прессы Украины - прогрессивная после Майданная власть людей уважает больше, чем преступная до Майданная. И что 200000 возмещения при ВЛАСТИ преступников было меньше чем 200000 сегодня. А теперь мое личное мнение - сегодня ситуация в банковской сфере складывается таким образом, что вообще даже подходить к банку - это уже ,, це не просто ризик а нерозумна байдужість,, При любой сумме гарантирования - держать деньги на депозите это то же самое что держать бензин в открытом ведре--или сгорит и еще пожар сделает или испарится.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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