RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому гарантована сума відшкодування
має бути обмеженою -...

Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:27

Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...

Пропонуємо до обговорення:
У світових системах гарантування депозитів переважає практика не гарантувати 100% відшкодування вкладу без обмеження по сумі.

Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91193
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:28

Спасибо за "новость", Кэп!
ovg
 
Повідомлень: 426
З нами з: 01.02.08
Подякував: 30 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:26

В Україні вклади 98% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн (максимальну суму відшкодування), а тому повністю підпадають під гарантії Фонду


Власне тому їх і 98% таких бо вони підпадають під гарантії, в наших реаліях розміщувати депозит в банку це вже певний ризик, а розміщувати депозит на суму вищу за гарантії це не просто ризик а нерозумна байдужість.
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 54
З нами з: 18.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 13:18

Re: Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -

Вот это да!!!!!!!! Сравнили Гаранта в Европе и Америке с Украиной. Чтобы будущий вкладчик определил профессиональные качества сотрудников банка перед тем как отдаст банку деньги. Не определит - Во первых нет у вкладчика критериев для подобного определения, во вторых нет у вкладчика образования для подобного определения. В Украине на сегодня есть два времени, по примеру летнее - зимнее, это до Майдана и после Майдана. По мнению Прессы Украины - прогрессивная после Майданная власть людей уважает больше, чем преступная до Майданная. И что 200000 возмещения при ВЛАСТИ преступников было меньше чем 200000 сегодня. А теперь мое личное мнение - сегодня ситуация в банковской сфере складывается таким образом, что вообще даже подходить к банку - это уже ,, це не просто ризик а нерозумна байдужість,, При любой сумме гарантирования - держать деньги на депозите это то же самое что держать бензин в открытом ведре--или сгорит и еще пожар сделает или испарится.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1030
З нами з: 03.06.06
Подякував: 17 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Яку гарантовану суму відшкодування вкладів хотіли б...
R2 » П'ят 13 лис, 2020 17:55
0 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 17:55
R2
Чому тотальний карантин в Україні можуть ввести...
R2 » Сер 11 лис, 2020 16:52
3 270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 08:33
GALeon
Вам кешбек! Що пропонують банки клієнтам, і чому цей вид...
R2 » Вів 10 лис, 2020 11:28
5 335
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лис, 2020 17:24
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2377)
14.11.2020 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.