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Чому гарантована сума відшкодування
має бути обмеженою -...

Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:27

Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...

Пропонуємо до обговорення:
У світових системах гарантування депозитів переважає практика не гарантувати 100% відшкодування вкладу без обмеження по сумі.

Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:28

Спасибо за "новость", Кэп!
ovg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:26

В Україні вклади 98% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис. грн (максимальну суму відшкодування), а тому повністю підпадають під гарантії Фонду


Власне тому їх і 98% таких бо вони підпадають під гарантії, в наших реаліях розміщувати депозит в банку це вже певний ризик, а розміщувати депозит на суму вищу за гарантії це не просто ризик а нерозумна байдужість.
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 19:51

кредити й депозитви мають одне значення,даєте,або берете,крім маржі-це заробіток фінансової установи,но на ділі цього не має,кредит-повертаєш з процентами гарантовано,бо банк ризикує,коли від фізичної особи-не гарантовано,якщо банк виставляє великі проценти,то він й поинен їх виконувати,даже продавши все своє майно,тоді всі будуть працювати в нормальному режимі,й не буде можливості строїти фінансові піраміди
tolja3334
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 20:39

Re: Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -

Я за 600000!
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Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 21:55

Re: Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -

  tolja3334 написав:бо банк ризикує,коли від фізичної особи-не гарантовано,якщо банк виставляє великі проценти,то він й поинен їх виконувати,даже продавши все своє майно

Именно так и происходит погашение долгов обакротившимся банком.
  tolja3334 написав:редит-повертаєш з процентами гарантовано

Совершенно не гаратнированно - если есть возможность отморозится то банк не увидит не только проценты, но и само тело кредита. Знаю пример человека который муть менее 10 лет должен банкам денег, некоторые уже обанкротится успели, например Дельта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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