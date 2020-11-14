У світових системах гарантування депозитів переважає практика не гарантувати 100% відшкодування вкладу без обмеження по сумі.
Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:27
Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою - пояснення ФГВФО.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:26
Власне тому їх і 98% таких бо вони підпадають під гарантії, в наших реаліях розміщувати депозит в банку це вже певний ризик, а розміщувати депозит на суму вищу за гарантії це не просто ризик а нерозумна байдужість.
Додано: Нед 15 лис, 2020 19:51
кредити й депозитви мають одне значення,даєте,або берете,крім маржі-це заробіток фінансової установи,но на ділі цього не має,кредит-повертаєш з процентами гарантовано,бо банк ризикує,коли від фізичної особи-не гарантовано,якщо банк виставляє великі проценти,то він й поинен їх виконувати,даже продавши все своє майно,тоді всі будуть працювати в нормальному режимі,й не буде можливості строїти фінансові піраміди
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:39
Re: Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -
Я за 600000!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 21 лис, 2020 21:55
Re: Чому гарантована сума відшкодування має бути обмеженою -
Именно так и происходит погашение долгов обакротившимся банком.
Совершенно не гаратнированно - если есть возможность отморозится то банк не увидит не только проценты, но и само тело кредита. Знаю пример человека который муть менее 10 лет должен банкам денег, некоторые уже обанкротится успели, например Дельта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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