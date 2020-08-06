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Кінотеатри анонсували закриття
і звільнення співробітників

Кінотеатри анонсували закриття і звільнення співробітників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:02

Кінотеатри анонсували закриття і звільнення співробітників

Пропонуємо до обговорення:
Українські кінотеатри не зможуть прожити в умовах карантину вихідного дня. За словами співвласника мережі "Планета кіно" Дмитра Деркача, кінотеатри до 80% доходу отримують саме у вихідні. У будні дні люди рідко ходять в кіно.

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R2
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Нехай тепер проведуть опитування скільки відсотків персоналу голосувалу за цих бездарних "керівників". 73?
apyvovar
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:12

Re: Кінотеатри анонсували закриття і звільнення співробітник

Универы, школы считай в прострации, зачем эти театры в стране голодранцев.
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