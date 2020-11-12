Водночас відомо про понад 5 мільйонів людей, які за 10 років не показали жодної копійки доходів.
Дивися повний текст Гетманцев похвалився, скільки людей знайшли роботу через центри зайнятості в 2020.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:48
Гетманцев похвалився, скільки людей знайшли роботу через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев похвалився, скільки людей знайшли роботу через центри зайнятості в 2020.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:01
Re: Гетманцев похвалився, скільки людей знайшли роботу через
Да ничего в ваших центрах занятости нет, даже если что-то приличное есть то все идет за взятки. Закройте уже и не позорьтесь. В карантин люди стоящие в центре занятости не получают помощь.
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