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Як заробляти на позиках в онлайн-МФО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:46
Пропонуємо до обговорення:
При заробітку на позиках в онлайн-МФО в Україні можна заробити до фіксованих 23% річних.
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