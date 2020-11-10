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Українці назвали частку
комуналки в сімейному бюджеті

Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:55

Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:56

печальная картина того, что у людей кроме как на еду ни на что не хватает денег.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:10

Если жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 15,0%, например 3000 грн.
То зарплата 20 000 грн и продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%. 10 000 грн.
Надо меньше..........
ivavictory2107
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