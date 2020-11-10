Про це свідчать дані опитування умов життя домогосподарств Державної служби статистики.
Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:55
Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:56
печальная картина того, что у людей кроме как на еду ни на что не хватает денег.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:10
Если жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 15,0%, например 3000 грн.
То зарплата 20 000 грн и продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%. 10 000 грн.
Надо меньше..........
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