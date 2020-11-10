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Українці назвали частку
комуналки в сімейному бюджеті

Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:55

Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

Дивися повний текст Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 16:56

печальная картина того, что у людей кроме как на еду ни на что не хватает денег.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:10

Если жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 15,0%, например 3000 грн.
То зарплата 20 000 грн и продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%. 10 000 грн.
Надо меньше..........
ivavictory2107
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:11

Печальная картина в том,что цифры оторваны от реальной жизни.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:02

Хорошо бы было сравнить с 2013-14 годами.
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 22:59

ygn, а что мешает? Укрстат старые цифры не жмёт. Судя по ним, уже в 2016м мы стали то ли богаче, чем в 2013м, то ли меньше жрать. И с тех пор доля жратвы в расходах только уменьшается.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:09

  ivavictory2107 написав:Если жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 15,0%, например 3000 грн.
То зарплата 20 000 грн и продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%. 10 000 грн.
Надо меньше..........

А если 8000 и жена в декрете и только ЦО зимой 2900-3000 за 64 метра?
С учетом постоянного повышения цен, доля продуктов по факту уменьшается каждый раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 10:37

Re: Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті

ruvex написав:
  ivavictory2107 написав:Если жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 15,0%, например 3000 грн.
То зарплата 20 000 грн и продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%. 10 000 грн.
Надо меньше..........

А если 8000 и жена в декрете и только ЦО зимой 2900-3000 за 64 метра?...
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GALeon
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