Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті
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ivavictory2107 написав:Если жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 15,0%, например 3000 грн. То зарплата 20 000 грн и продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%. 10 000 грн. Надо меньше..........
А если 8000 и жена в декрете и только ЦО зимой 2900-3000 за 64 метра? С учетом постоянного повышения цен, доля продуктов по факту уменьшается каждый раз.
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ivavictory2107 написав:Если жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 15,0%, например 3000 грн. То зарплата 20 000 грн и продукты питания и безалкогольные напитки – 52,0%. 10 000 грн. Надо меньше..........
А если 8000 и жена в декрете и только ЦО зимой 2900-3000 за 64 метра?...