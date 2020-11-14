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Українці назвали частку
комуналки в сімейному бюджеті

Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 21:00

  Gastarbaiter написав:Можно:
а) сменить работу на более оплачиваемую
б) сменить жилье на меньшее
в) продолжать жаловаться на плохую власть

Наверное это отличный набор, когда человек живет в антисоциальном социуме. В таком случае государству ты также ничего не должен и все обязанности гражданина власть исполняет самостоятельно. Думаю так будет правильно, но куда это нас заведет?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:00

  ruvex написав:
  Gastarbaiter написав:Можно:
а) сменить работу на более оплачиваемую
б) сменить жилье на меньшее
в) продолжать жаловаться на плохую власть

Наверное это отличный набор, когда человек живет в антисоциальном социуме. В таком случае государству ты также ничего не должен и все обязанности гражданина власть исполняет самостоятельно. Думаю так будет правильно, но куда это нас заведет?

По моему мнению, государство должно предоставить гражданину необходимый минимум для выживания (субсидия, вроде, так и работает?). Насколько правильно оплачивать с общих денег коммуналку малообеспеченной семье, которая не хочет сменить жилье на меньшее? - ответьте сами.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 22:36

  Gastarbaiter написав:По моему мнению, государство должно предоставить гражданину необходимый минимум для выживания (субсидия, вроде, так и работает?). Насколько правильно оплачивать с общих денег коммуналку малообеспеченной семье, которая не хочет сменить жилье на меньшее? - ответьте сами.

Думаю, настолько, насколько правильно оплачивать полностью коммуналку обеспеченной семье, покупающей авто в которой никто не работает в стране (вот так и работает субсидийный перекос). И пока все подобное в силе, серая зарплата и прочие плюшки даже не начнут уходить в прошлое.
Я на свои вопросы уже давно себе ответил.
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ruvex
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  #<12
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