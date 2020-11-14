Українці назвали частку комуналки в сімейному бюджеті

Наверное это отличный набор, когда человек живет в антисоциальном социуме. В таком случае государству ты также ничего не должен и все обязанности гражданина власть исполняет самостоятельно. Думаю так будет правильно, но куда это нас заведет?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 21:00
Наверное это отличный набор, когда человек живет в антисоциальном социуме. В таком случае государству ты также ничего не должен и все обязанности гражданина власть исполняет самостоятельно. Думаю так будет правильно, но куда это нас заведет?
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Додано: Пон 16 лис, 2020 22:00
По моему мнению, государство должно предоставить гражданину необходимый минимум для выживания (субсидия, вроде, так и работает?). Насколько правильно оплачивать с общих денег коммуналку малообеспеченной семье, которая не хочет сменить жилье на меньшее? - ответьте сами.
Додано: Пон 16 лис, 2020 22:36
Думаю, настолько, насколько правильно оплачивать полностью коммуналку обеспеченной семье, покупающей авто в которой никто не работает в стране (вот так и работает субсидийный перекос). И пока все подобное в силе, серая зарплата и прочие плюшки даже не начнут уходить в прошлое.
Я на свои вопросы уже давно себе ответил.
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