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Кого можуть позбавити
права на спадщину

Кого можуть позбавити права на спадщину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:29

Кого можуть позбавити права на спадщину

Пропонуємо до обговорення:
Серед претендентів на спадщину є такі, хто заради майна померлої людини здатні на непорядні вчинки.

Дивися повний текст Кого можуть позбавити права на спадщину.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:29

??? Это как понимать? Новости кончились и начался пересказ гражданского кодекса? Тогда, две новости. Хорошая - кодекс большой и иметь ещё кучу разделов да и других кодексов полно. Плохая - как новость сама по себе эта информация устарела на 16 лет...
Sam17a
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