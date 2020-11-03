Серед претендентів на спадщину є такі, хто заради майна померлої людини здатні на непорядні вчинки.
Дивися повний текст Кого можуть позбавити права на спадщину.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:29
Кого можуть позбавити права на спадщину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кого можуть позбавити права на спадщину.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:29
??? Это как понимать? Новости кончились и начался пересказ гражданского кодекса? Тогда, две новости. Хорошая - кодекс большой и иметь ещё кучу разделов да и других кодексов полно. Плохая - как новость сама по себе эта информация устарела на 16 лет...
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