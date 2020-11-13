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Українська компанія придумала,
як зробити звичайні купе...

Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:46

Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю ЦТС розповів гендиректор фірми Ігор Теличко.

Дивися повний текст Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе поїздів двоповерховими (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:46

Очень бы хотелось это увидеть вживую, сделанное в Украине за украинские деньги, по тем же тарифам, без "скулиння" политических жлобов.
AlexMotel
 
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100 Заражение Ковидом...

Этот проект в Китае прокатит.
anton_gms
 
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