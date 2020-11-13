Про це в інтерв'ю ЦТС розповів гендиректор фірми Ігор Теличко.
Дивися повний текст Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе поїздів двоповерховими (фото).
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:46
Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе поїздів двоповерховими (фото).
Додано: П'ят 13 лис, 2020 17:46
Очень бы хотелось это увидеть вживую, сделанное в Украине за украинские деньги, по тем же тарифам, без "скулиння" политических жлобов.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 21:01
Re: Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе.
кондиционеры едут в следующем поезде
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 13 лис, 2020 23:34
На большее мозгов видать не хватает, смысл этого гемора наверно назовут супер люкс и цена соответствующая. А со временем еще и полки на голову будут отпадать можно не сомневаться, можно вспомнить гиперлуп в Борисполь, особенно если наши рукожопы будут делать. А вот у людей все иначе, сразу видно куда налоги идут...
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:36
очень жуткий неудобный чертеж. Почему бы не сделать как в китайском поезде.
Какой-то тупой подросток который никогда не ездил в поездах придумал.
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