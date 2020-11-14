Это делается не за налоги, а за цену билетов за проезд. И конечно оно не по карману людям которых даже цена украинского купе пугает.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 лис, 2020 22:40
Re: Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе.
Это делается не за налоги, а за цену билетов за проезд. И конечно оно не по карману людям которых даже цена украинского купе пугает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:07
у верхнего яруса практически нет места для багажа, ведь основные сумки всегда кладутся в нишу под нижней сидухой, а таковой не будет на втром ярусе, так как она судя по картинке будет потолком первого яруса
Додано: Нед 15 лис, 2020 15:26
У них и раньше его не было - это были места для багажа пассажиров нижних полок.
Как и раньше у них есть место над коридором которым теперь пользоваться также в разы удобней - всё рядом на расстоянии вытянутой руки, не надо закидывать чемодан на верх стоя ногами на нижних полках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|