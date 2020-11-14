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Українська компанія придумала,
як зробити звичайні купе...

Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:40

Re: Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе.

  tigr-uu написав:А вот у людей все иначе, сразу видно куда налоги идут...

Это делается не за налоги, а за цену билетов за проезд. И конечно оно не по карману людям которых даже цена украинского купе пугает.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:07

у верхнего яруса практически нет места для багажа, ведь основные сумки всегда кладутся в нишу под нижней сидухой, а таковой не будет на втром ярусе, так как она судя по картинке будет потолком первого яруса
feanor_black
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:26

  feanor_black написав:у верхнего яруса практически нет места для багажа, ведь основные сумки всегда кладутся в нишу под нижней сидухой

У них и раньше его не было - это были места для багажа пассажиров нижних полок.


  feanor_black написав:, а таковой не будет на втром ярусе, так как она судя по картинке будет потолком первого яруса
Как и раньше у них есть место над коридором которым теперь пользоваться также в разы удобней - всё рядом на расстоянии вытянутой руки, не надо закидывать чемодан на верх стоя ногами на нижних полках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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