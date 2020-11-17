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Українська компанія придумала,
як зробити звичайні купе...

Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе...
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 22:40

Re: Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе.

  tigr-uu написав:А вот у людей все иначе, сразу видно куда налоги идут...

Это делается не за налоги, а за цену билетов за проезд. И конечно оно не по карману людям которых даже цена украинского купе пугает.
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:07

у верхнего яруса практически нет места для багажа, ведь основные сумки всегда кладутся в нишу под нижней сидухой, а таковой не будет на втром ярусе, так как она судя по картинке будет потолком первого яруса
feanor_black
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 15:26

  feanor_black написав:у верхнего яруса практически нет места для багажа, ведь основные сумки всегда кладутся в нишу под нижней сидухой

У них и раньше его не было - это были места для багажа пассажиров нижних полок.


  feanor_black написав:, а таковой не будет на втром ярусе, так как она судя по картинке будет потолком первого яруса
Как и раньше у них есть место над коридором которым теперь пользоваться также в разы удобней - всё рядом на расстоянии вытянутой руки, не надо закидывать чемодан на верх стоя ногами на нижних полках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 20:56

Невдала підбірка світлин. Аби отримати уявлення краще дивитися тут: https://hmarochos.kiev.ua/2020/11/13/uk ... vymy-foto/
Виглядає цікаво. Запуск у виробництво та виконання - оце питання. При зелебобіках навіть не обговорюється.
waldi_ua
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 23:40

Re: Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе.

Невдала підбірка світлин. Аби отримати уявлення краще дивитися тут: https://hmarochos.kiev.ua/2020/11/13/uk ... vymy-foto/

Пенсионерам в массе всё равно будет сложно забраться на второй этаж. Но тут хотя бы нормальная лесенка есть. А не как в стандартных купе, особенно в старых в которых даже откидной лесенки нет и попасть наверх можно или имея крепкие руки, или становясь ногами на стол.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:14

  waldi_ua написав:Невдала підбірка світлин. Аби отримати уявлення краще дивитися тут: https://hmarochos.kiev.ua/2020/11/13/uk ... vymy-foto/
Виглядає цікаво. Запуск у виробництво та виконання - оце питання. При зелебобіках навіть не обговорюється.

- Это может быть только госзаказ.(для нового вагона)
В данном случае под СВ.
Или упрощённую модель под "общий" - но не новую, а реконструированную - "вагон после капремонта", и то только в том случае, если количество посадочных мест будет значительно превышать число 110.(более 64х комфортных на втором этаже, это, не менее чем по 8 посадочных мест в каждом купе на втором этаже) Такой вариант событий сегодня практикуется на скорых типа Инерсити.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:44

  tigr-uu написав:А тут аж слюна течет :mrgreen:


китайский плацкарт интереснее
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