Это делается не за налоги, а за цену билетов за проезд. И конечно оно не по карману людям которых даже цена украинского купе пугает.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:40
Re: Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе.
Это делается не за налоги, а за цену билетов за проезд. И конечно оно не по карману людям которых даже цена украинского купе пугает.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:07
у верхнего яруса практически нет места для багажа, ведь основные сумки всегда кладутся в нишу под нижней сидухой, а таковой не будет на втром ярусе, так как она судя по картинке будет потолком первого яруса
Додано: Нед 15 лис, 2020 15:26
У них и раньше его не было - это были места для багажа пассажиров нижних полок.
Как и раньше у них есть место над коридором которым теперь пользоваться также в разы удобней - всё рядом на расстоянии вытянутой руки, не надо закидывать чемодан на верх стоя ногами на нижних полках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 15 лис, 2020 20:56
Невдала підбірка світлин. Аби отримати уявлення краще дивитися тут:
Виглядає цікаво. Запуск у виробництво та виконання - оце питання. При зелебобіках навіть не обговорюється.
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:40
Re: Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе.
Пенсионерам в массе всё равно будет сложно забраться на второй этаж. Но тут хотя бы нормальная лесенка есть. А не как в стандартных купе, особенно в старых в которых даже откидной лесенки нет и попасть наверх можно или имея крепкие руки, или становясь ногами на стол.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:14
- Это может быть только госзаказ.(для нового вагона)
В данном случае под СВ.
Или упрощённую модель под "общий" - но не новую, а реконструированную - "вагон после капремонта", и то только в том случае, если количество посадочных мест будет значительно превышать число 110.(более 64х комфортных на втором этаже, это, не менее чем по 8 посадочных мест в каждом купе на втором этаже) Такой вариант событий сегодня практикуется на скорых типа Инерсити.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:32
1. Расстояние??????????? Время в пути?
2.
В нашем случае ЦЕНА?
Назовите стоимость Вагона, стоимость обслуживания - стоимость дороги? По моему, дешевле будет сплошной стол и циганей с медведями.
И не лучше ли будет самолётом?Быстрее, удобнее, дешевле, комфортнее!
3. Посчитайте на видео - 2 места на 9 купе?
Теперь посчитайте цену?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 19 лис, 2020 23:20
Мне показалось - или на втором ярусе нельзя встать в полный рост? А так проект конечно интересный. Давно пора уходить от советского купейного стандарта 50-х годов. В России и Китае это уже практикуют, наверняка и в других странах с подобным стандартом тоже.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 12:54
Ну почему же, для низкорослого в самый раз.
1. Там, батенька расстояние - это когда поезд в пути из точки А до точки Б - семь СУТОК.
2. В Украине максимум Сутки.
Т.Е. потребность в таком сервисе редкая - с другой стороны очень дорогая и легче решается вагонами электрички но уже с большей скоростью.
Для поставок в РФ, сателлиты РФ, некоторые страны бывшего СССР - очень перспективно.
Но в таком случае необходим предзаказ оттуда, с деньгами вперёд на строительство и покупку вагонов которых ещё нет в реальности.
Перспективнее в нашем случае ПРОДАТЬ техническую документацию на такой вагон в РФ или Казахстан.
Чем в данном случае финанс и занимается рекламой перспективных проектов.
Ибо политическая ситуация в Украине не позволяет производить и поставлять туда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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