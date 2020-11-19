Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе...
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Скорей в среднем. Максимум это кажись почти двое от Луганска до то ли Ужгорода, то ли Львова.
Даже 8 часов (световой день) ехать в интерсити то ещё удовольствие. Хотя конечно и купе брать не совсем то. А вот ночные поездки 6-12 часов любой-крупный-город - Киев - как раз лучше в купе. Плюс не теряется день на саму поездку: утром прибыл в Киев, дела порешал, вечером обратно. Раньше было удобное расписание в таком формате для Харьков-Киев. Но сейчас приезжашь чуть ли не в пять утра, и тыняешься четыре часа по городу. Интерсити же не помогает: приедешь в обед, пока до нужного места добрался уже и конец для вблизи.
В таком случае уж лучше на самолёте. Вставать рано, билет дороже, но хотя бы есть шанс быть на месте до 11.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Скорей в среднем. Максимум это кажись почти двое от Луганска до то ли Ужгорода, то ли Львова.
По моему это был прицепной вагон Луганск - Ужгород(вот здесь не помню, но точно могу сказать что это был один прицепной вагон и в дороге он был двое суток по причине длительных стоянок в узлах, где его прицепляли к другим направлениям). - Вы готовы платить за такой комфорт дороже чем за самолёт? В то же время, качество автомобилей позволяют, сегодня проехать тот же путь быстрее. Правда дороги не всегда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.