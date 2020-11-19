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Українська компанія придумала,
як зробити звичайні купе...

Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе...
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:41

Re: Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе.

  Kudrjavuy написав:В Украине максимум Сутки.

Скорей в среднем. Максимум это кажись почти двое от Луганска до то ли Ужгорода, то ли Львова.

Даже 8 часов (световой день) ехать в интерсити то ещё удовольствие. Хотя конечно и купе брать не совсем то. А вот ночные поездки 6-12 часов любой-крупный-город - Киев - как раз лучше в купе. Плюс не теряется день на саму поездку: утром прибыл в Киев, дела порешал, вечером обратно. Раньше было удобное расписание в таком формате для Харьков-Киев. Но сейчас приезжашь чуть ли не в пять утра, и тыняешься четыре часа по городу. Интерсити же не помогает: приедешь в обед, пока до нужного места добрался уже и конец для вблизи.

В таком случае уж лучше на самолёте. Вставать рано, билет дороже, но хотя бы есть шанс быть на месте до 11.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Kudrjavuy написав:В Украине максимум Сутки.

Скорей в среднем. Максимум это кажись почти двое от Луганска до то ли Ужгорода, то ли Львова.

По моему это был прицепной вагон Луганск - Ужгород(вот здесь не помню, но точно могу сказать что это был один прицепной вагон и в дороге он был двое суток по причине длительных стоянок в узлах, где его прицепляли к другим направлениям).
- Вы готовы платить за такой комфорт дороже чем за самолёт?
В то же время, качество автомобилей позволяют, сегодня проехать тот же путь быстрее.
Правда дороги не всегда.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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