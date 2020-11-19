Українська компанія придумала, як зробити звичайні купе...

Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:41

Kudrjavuy написав: В Украине максимум Сутки. В Украине максимум Сутки.

Скорей в среднем. Максимум это кажись почти двое от Луганска до то ли Ужгорода, то ли Львова.Даже 8 часов (световой день) ехать в интерсити то ещё удовольствие. Хотя конечно и купе брать не совсем то. А вот ночные поездки 6-12 часов любой-крупный-город - Киев - как раз лучше в купе. Плюс не теряется день на саму поездку: утром прибыл в Киев, дела порешал, вечером обратно. Раньше было удобное расписание в таком формате для Харьков-Киев. Но сейчас приезжашь чуть ли не в пять утра, и тыняешься четыре часа по городу. Интерсити же не помогает: приедешь в обед, пока до нужного места добрался уже и конец для вблизи.В таком случае уж лучше на самолёте. Вставать рано, билет дороже, но хотя бы есть шанс быть на месте до 11.